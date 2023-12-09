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Новости Курска

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В Москву вернулись 90-е. Средь бела дня рейдеры выкинули на улицу детей и захватили спортшколу. Чиновничий беспредел продолжается

В Москву вернулись 90-е. Средь бела дня рейдеры выкинули на улицу детей и захватили спортшколу. Чиновничий беспредел продолжается

Наверняка все в курсе скандала развернувшегося вокруг сериала «Слово пацана». Ряд чиновников неожиданно озадачились жестокостью происходящего на экране, и требуют запретить его для показа, поскольку работа Жоры Крыжовникова, якобы воздействует на неокрепшую детскую психику и… В Москву вернулись 90-е.

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