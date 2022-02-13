Елена Вяльбе о победе в эстафете: «Первые минут 10 была паника на последнем этапе, что Устюгов начал сильно»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

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