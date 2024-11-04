К празднованию Дня народного единства должны присоединиться север, юг и восток Украины, включая Киев

С 2005 года 4 ноября в России отмечается государственный праздник — День народного единства. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.