«Чайка» сыграет в Ярославле с обладателем Кубка Харламова

Хоккейный клуб «Чайка» сыграет в Ярославле с МХК «Локо», действующим обладателем Кубка Харламова, матч начнётся в 13:00.
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