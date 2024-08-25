На «EUROMORE» опубликована новая запись Патрика Ланкастера, американского журналиста, военного обозревателя, ветерана ВМС США: Вторжение Украины в Курскую область России унесло жизни многих мирных жителей и привело к тому, что многие семьи потеряли все.
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