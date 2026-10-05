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Разведка ФРГ: Только Германия спасет Европу от нападения России… которого не будет

Разведка ФРГ: Только Германия спасет Европу от нападения России… которого не будет

Судя по всему, в окружении пробившего очередное электоральное дно (18% рейтинга) Мерца окончательно сделали политическую ставку на конфликт с нашей страной.

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