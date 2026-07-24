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Царьград

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Администрация Махачкалы призвала сократить потребление электроэнергии

Администрация Махачкалы призвала сократить потребление электроэнергии

Городская администрация Махачкалы, столкнувшись с перегрузкой электросетей из-за жары, обратилась к жителям с просьбой снизить использование мощных электроприборов в дневные часы, чтобы избежать сбоев в энергосистеме.

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