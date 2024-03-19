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Леонтьев объявил об уходе со сцены

Леонтьев объявил об уходе со сцены

75-летний народный артист РФ Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Валерий Яковлевич объяснил свое решение тем, что его жанр «не терпит дряхлости», поэтому он отказался выходить на сцену и проводить прощальные туры.

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