75-летний народный артист РФ Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Валерий Яковлевич объяснил свое решение тем, что его жанр «не терпит дряхлости», поэтому он отказался выходить на сцену и проводить прощальные туры.
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