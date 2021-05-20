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  • bngor68 Агеев
    Какой футбол, такие и комментаторыЗачем вы ее пиарите?
  • роман романыч
    не по адресу вопросСодом и Гоморра Р...
  • Fialka
    зачем каждую обезьяну приглашают в эфир и для чего,только пропиариться ,так на неё не обращают внимание,так она во ...Зачем вы ее пиарите?

Зеленский пересек с Медведчуком «красную линию» Путина — украинскому президенту не завидуют

Зеленский пересек с Медведчуком «красную линию» Путина — украинскому президенту не завидуют

Принимая такие решения против Виктора Медведчука, лидера оппозиционной платформы «За жизнь», Владимир Зеленский пересек «Красную линию» Путина — считает Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

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