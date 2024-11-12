Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей — DDHQ

Представители Республиканской партии получат большинство в Палате представителей США по результатам прошедших выборов, 12 ноября сообщает портал Decision Desk HQ, посвященный освещению результатов выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии