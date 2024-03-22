Хотите тепла и солнца? ☀️Пеките жаворонков! Наши предки так призывали весну: на праздник Сороки — День памяти сорока мучеников Севастийских — пекли булочки в форме птиц.
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Хотите тепла и солнца? ☀️Пеките жаворонков! Наши предки так призывали весну: на праздник Сороки — День памяти сорока мучеников Севастийских — пекли булочки в форме птиц.