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Как в Самаре сдать ёлку на переработку

Как в Самаре сдать ёлку на переработку

Можно оставить деревья на контейнерной площадке или отвезти в специальный пункт приёма.После новогодних праздников жители Самары могут сдать ёлку на переработку в рамках акции "Подарите ёлке вторую жизнь".

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