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Валерий Пономарев переизбран представителем Камчатки в Совете Федерации

ТАСС, 13 октября. Депутаты Законодательного собрания Камчатки вновь избрали Валерия Пономарева представителем региона в Совете Федерации.

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