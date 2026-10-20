Москва готова изучить предложения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но только если они будут выгодны экономически и не потребуют политических уступок.
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