Двери в комфортную жизнь для мигрантов

Депутаты Госдумы хотят, чтобы работодатели обеспечивали мигрантов жильем и регистрацией. Но компании, использующие труд иностранных специалистов, намекают, что такое ужесточение ответственности приведет к повышению себестоимости возводимых объектов.
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