Путин о повышении стоимости яиц в России: вырос спрос, и вовремя не открыли импорт

Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на куриные яйца в стране. По его словам, власти просто вовремя не сориентировались после того, как граждане стали больше покупать яйца, передают "Известия".
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