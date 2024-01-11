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Путин о повышении стоимости яиц в России: вырос спрос, и вовремя не открыли импорт

Путин о повышении стоимости яиц в России: вырос спрос, и вовремя не открыли импорт

Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на куриные яйца в стране. По его словам, власти просто вовремя не сориентировались после того, как граждане стали больше покупать яйца, передают &quot;Известия&quot;.

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