Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Укры шокированы: российские войска стремительно форсировали Оскол

Укры шокированы: российские войска стремительно форсировали Оскол

Российские войска форсировали реку Оскол и заняли плацдарм на противоположном берегу. Украинские околовоенные источники шокированы таким развитием событий, отмечая, что эта операция стала для них совершенно неожиданной.

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