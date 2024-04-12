Вертолеты ВКС РФ поразили опорный пункт и боевиков ВСУ на донецком направлении

Ударная группа армейской авиации ВКС России в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого вертолета Ми-35Ми многоцелевого вертолета Ми-8 успешно поразила опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на донецком направлении в зоне спецоперации РФ.
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