JAC представил несколько новинок на автосалоне в Шанхае и поделился планами развития: главные премьеры и новые подробности

Китайская компания на проходящей в эти дни выставке в Шанхае презентовала несколько своих новых моделей, включая первый автомобиль роскошного бренда Maextro — Maextro S800, и другие продукты, включая Refine RF8 и подзаряжаемый пикап JAC T9 PHEV.
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