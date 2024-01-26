Риттер: перенос заседания СБ ООН по Ил-76 – часть инфовойны против РФ

скриншот с видео Страны коллективного Запада будут любыми способами затягивать время, чтобы не допустить дипломатической победы России в отношении сбитого над Белгородской областью транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными.
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