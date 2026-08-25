За прошедшие сутки в ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал

В регионе зарегистрировано 11 ДТП с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции за сутки пресечено 162 нарушения Правил дорожного движения, в том числе задержаны 4 водителя в состоянии алкогольного опьянения, за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории привлечено 10 водителей.