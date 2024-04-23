Россиянам рассказали, где можно отдохнуть без загранпаспорта и визы. Куда поехать на праздники?

В АТОР опубликовали список стран, которые можно посещать без загранпаспорта Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали соотечественникам страны, для посещения которых не потребуются загранпаспорт и виза.
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