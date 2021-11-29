Спасатели перечислили признаки непрочного льда

Первый заместитель начальника подмосковной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако сообщил, что с целью предотвращения несчастных случаев на воде в зимний период спасатели напомнили жителям Подмосковья об опасностях тонкого льда.
Первый заместитель начальника подмосковной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако сообщил, что с целью предотвращения несчастных случаев на воде в зимний период спасатели напомнили жителям Подмосковья об опасностях тонкого льда.
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