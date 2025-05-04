«Выбор за российским народом»: Путин заявил, что на сегодняшний день преемника у него нет Владимир Путин на данный момент не знает, кто заменит его на посту президента России, но постоянно думает об этом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Выбор за российским народом»: Путин заявил, что на сегодняшний день преемника у него нет Владимир Путин на данный момент не знает, кто заменит его на посту президента России, но постоянно думает об этом.
Свежие комментарии