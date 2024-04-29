Слуцкий: Западу нужен не мир на Украине, а стратегическое поражение России

Западу нужен не мир на Украине, а стратегическое поражение Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий, прокомментировавший высказывание главы дипломатической службы Европейского союза Жозепа Борреля о помощи киевской стороне.
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