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Матвиенко: Преступления Киева против русских будут наказаны по законам РФ

Матвиенко: Преступления Киева против русских будут наказаны по законам РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все виновные в преступлениях режима Киева против мирных русских граждан будут строго наказаны по законам РФ.

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