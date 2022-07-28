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Анна Вознесенская: "Возможность учиться за рубежом сохранилась, риском остаются визы"

Анна Вознесенская: "Возможность учиться за рубежом сохранилась, риском остаются визы"

Сохранилась ли сегодня возможность для российских школьников и студентов учиться за границей? Чем западное образование отличается от российского, и почему так важно интеллектуальное взаимодействие между странами? Все ли готовы принять наших молодых людей, и возникли ли с этим какие-то сложности? Об этом и не только мы спросили генерального директора международного образовательного агентства IQ Consultancy (а оно служит посредником при поступлении наших ребят в зарубежные вузы) Анну Вознесенскую.

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