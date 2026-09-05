Новый Уренгой отметил День города

В субботу, 5 сентября, Новый Уренгой масштабно празднует свой 51-й день рождения. Газовая столица на два дня превратилась в огромную развлекательную площадку с уличными театрами, спортивными баталиями и концертами звезд, передает корреспондент «Ямал-Медиа».