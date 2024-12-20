Конгресс США не поддержал законопроект о дальнейшем финансировании правительства

Документ предусматривает приостановку до 30 января 2027 года действия потолка госдолга Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов полного состава в четверг не приняла представленный республиканцами законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства и повышении потолка государственного долга.