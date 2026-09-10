Будет ли война между Россией и Европой – мнение эксперта

Будет ли война между Россией и Европой – мнение экспертаЕвропа не хочет воевать с Россией напрямую. Но это не значит, что она хочет мира.
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