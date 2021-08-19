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Китай вводит правила защиты критической информационной инфраструктуры

Портал PRC.TODAY – Китай ввёл правила для защиты критической информационной инфраструктуры страны, поскольку власти наращивают усилия по укреплению безопасности данных в условиях рисков и всё более сложной глобальной геополитической ситуации.

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