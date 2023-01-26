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Германия собралась бить Россию водородом

Германия собралась бить Россию водородом

В 2045 году Германия вновь рискует с треском проиграть в войне, теперь энергетическойВопреки прогнозам некоторых экспертов, Германии уже удалось избежать глубокой рецессии своей экономики и избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

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