Военнослужащие ЮВО в Армении проводят мероприятия по облагораживанию воинских мемориалов и памятников

На нескольких открытых площадках гарнизона выполнены работы по расчистке от пыли, листьев и природного мусора, косметическому ремонту и побелке памятников, и мемориальных комплексов, а также постаментов с военной техникой.
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