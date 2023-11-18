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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЮВО в Армении проводят мероприятия по облагораживанию воинских мемориалов и памятников

Военнослужащие ЮВО в Армении проводят мероприятия по облагораживанию воинских мемориалов и памятников

На нескольких открытых площадках гарнизона выполнены работы по расчистке от пыли, листьев и природного мусора, косметическому ремонту и побелке памятников, и мемориальных комплексов, а также постаментов с военной техникой.

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