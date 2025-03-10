⚠️ Внимание! Будьте осторожны — мошенники атакуют ⚠️ Уважаемые подписчики! 📢 😡Стало известно о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой уведомлений от имени Федеральной службы по труду и занятости.
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⚠️ Внимание! Будьте осторожны — мошенники атакуют ⚠️ Уважаемые подписчики! 📢 😡Стало известно о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой уведомлений от имени Федеральной службы по труду и занятости.