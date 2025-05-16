В работе Telegram произошел сбой

На территории России зафиксированы масштабные перебои в работе мессенджера Telegram — количество жалоб пользователей превысило 3 тысячи, свидетельствуют данные сервиса Downdetector по состоянию на 00:28 мск 17 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии