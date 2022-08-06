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Станислав Медведенко переведет 250 000 долларов на восстановление спортзалов на Украине. Он продал два чемпионских перстня НБА

Бывший игрок «Лейкерс» Станислав Медведенко продал два чемпионских перстня НБА, каждое из которых обошлось новому владельцу в сумму 126 767 долларов.

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