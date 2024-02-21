Медведчук: восстановить экономику Украины можно только в сотрудничестве с РФ

Восстановить экономику Украины возможно только в сотрудничестве с Россией. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
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