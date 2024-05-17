«Ъ»: членам ЧВК грозит от 12 до 17 лет колонии за нападения и кражи

Московский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ») — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.
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