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«Ъ»: членам ЧВК грозит от 12 до 17 лет колонии за нападения и кражи

«Ъ»: членам ЧВК грозит от 12 до 17 лет колонии за нападения и кражи

Московский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ») — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.

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