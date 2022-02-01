Тигр оценит: как встретить первое Новолуние февраля, чтобы привлечь удачу в 2022

Символ наступившего года — Голубой тигр вступает в свои права во вторник, 1 февраля. В 8:46 по московскому времени с Новолуния в Водолее все прежнее мы оставим позади и вступим в новый цикл, который ознаменуется обновлением во всех сферах жизни.