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Тигр оценит: как встретить первое Новолуние февраля, чтобы привлечь удачу в 2022

Тигр оценит: как встретить первое Новолуние февраля, чтобы привлечь удачу в 2022

Символ наступившего года — Голубой тигр вступает в свои права во вторник, 1 февраля. В 8:46 по московскому времени с Новолуния в Водолее все прежнее мы оставим позади и вступим в новый цикл, который ознаменуется обновлением во всех сферах жизни.

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