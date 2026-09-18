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Жители Подмосковья обратились за помощью после укусов клещей 14 тысяч раз

Жители Подмосковья обратились за помощью после укусов клещей 14 тысяч раз

С начала года в Подмосковье зарегистрировали более 14 тысяч обращений за медицинской помощью после присасывания клещей.

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