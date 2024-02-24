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Фитнес-тренер посоветовал делать сисси-приседания для проработки мышц ног

Фитнес-тренер посоветовал делать сисси-приседания для проработки мышц ног

Фитнес-тренер Максим Оборин предложил новый вид приседаний для эффективной тренировки ног. Он рекомендует делать сисси-приседания, которые акцентируют внимание на квадрицепсах, ягодицах, бицепсе бедра и икры, а также улучшают контроль над коленными суставами, передает «Чемпионат».

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