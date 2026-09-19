Инфляция в Петербурге ускорилась до 6,06% в августе

Росстат зафиксировал ускорение годовой инфляции в Петербурге: по итогам августа показатель достиг 6,06 процента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Петербурге откр...
- Полиция Краснодар...
- Ч Подполковник ВДВ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым