Зураб Тодуа: "Оппозиционным партиям нужно консолидироваться"

Нынешние власти Молдовы некомпетентны и беспомощны в решении важных проблем. Оппозиция может получить власть в стране по итогам предстоящих парламентских выборов, если лидеры партий откажутся от личных амбиций, сумеют договориться и консолидироваться, а не пойдут на выборы разрозненными колоннами.