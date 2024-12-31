Зураб Тодуа: "Оппозиционным партиям нужно консолидироваться"

Нынешние власти Молдовы некомпетентны и беспомощны в решении важных проблем. Оппозиция может получить власть в стране по итогам предстоящих парламентских выборов, если лидеры партий откажутся от личных амбиций, сумеют договориться и консолидироваться, а не пойдут на выборы разрозненными колоннами.
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