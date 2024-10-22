Россияне стали меньше думать о потере работы

С 2022 года доля россиян, беспокоящихся о возможном увольнении, сократилась с 16% до 10%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую записку научного сотрудника центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктора Ляшка.