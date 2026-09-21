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Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик

Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик

Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире телеканала "Новости.Live" заявил, что из-за провала налоговых сборов в четвертом квартале в бюджете страны полностью закончились деньги .

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