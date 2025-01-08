Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения

В 2024 году было завершено строительство 13 крупных медицинских объектов здравоохранения Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал об итогах и планах строительства и капремонта объектов здравоохранения.
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