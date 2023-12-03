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Закон и Порядок

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США видят риск стратегического поражения Израиля

США видят риск стратегического поражения Израиля

Шеф Пентагона Остин: Израиль может ждать стратегическое поражение в секторе Газа Пентагон подчеркнул важность сохранения мирного населения сектора Газа, указав, что иначе в войне с ХАМАС не победить.

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