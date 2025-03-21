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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Скотти Пиппен, Деннис Родман и Дрэймонд Грин – лучшие защитники в истории»

«Двое лучших – это Скотти Пиппен и Дреймонд. Что отличает Дрэймонда от Скотти, так это то, что Дрэймонд физически сильнее и более способен защищаться против игроков в посте.

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