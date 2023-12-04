"Известия": новые дивизии морской пехоты усилят штурмовиками и артиллерией

Разработка организационно-штатной структуры вновь формируемых дивизий морской пехоты завершена. Теперь в каждой дивизии морпехов появится свой десантно-штурмовой батальон, а в батальоне - десантно-штурмовые роты, пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны России.