"Известия": новые дивизии морской пехоты усилят штурмовиками и артиллерией

Разработка организационно-штатной структуры вновь формируемых дивизий морской пехоты завершена. Теперь в каждой дивизии морпехов появится свой десантно-штурмовой батальон, а в батальоне - десантно-штурмовые роты, пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны России.
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