Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valeri bolgov
    Самые богатые хапуги - коммунисты. Потому и просрали СССР.ГД прекратила пол...
  • Аким Воземчук
    Ждала Россия, ждала и дождалась.Теперь всех экстремистов-пидарасов загнать в подполье ,как в СССР.Гламурную пидарасти...Верховный суд при...
  • Аким Воземчук
    Проблема в том ,что Пугачева стояла во главе массовой  акции протеста  гламурной тусовки , покинувших пределы страны ...Актриса Валентина...

"Известия": новые дивизии морской пехоты усилят штурмовиками и артиллерией

"Известия": новые дивизии морской пехоты усилят штурмовиками и артиллерией

Разработка организационно-штатной структуры вновь формируемых дивизий морской пехоты завершена. Теперь в каждой дивизии морпехов появится свой десантно-штурмовой батальон, а в батальоне - десантно-штурмовые роты, пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх