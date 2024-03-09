Вице-канцлер ФРГ Хабек в грубой форме высказался о климатической политике США

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке, призвал американских политиков решать климатические проблемы сейчас, а не оставлять их будущим поколениям.